Кечинов: у "Зенита" есть хорошие футболисты, но нет команды

- У "Зенита" уже второй сезон есть очень хорошие футболисты, но нет команды и единого целого. Могут Соболев с Глушенковым сверкнуть, однако единой команды не прослеживается, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Петербуржцы потерпели три поражения в семи стартовых турах РПЛ. На счету команды Сергея Семака 12 очков, тогда как лидирующий "Краснодар" набрал 19 баллов.
Следующую встречу чемпионата "Зенит" проведёт 12 сентября. В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые примут "Локомотив", начало игры запланировано на 16:15 мск.