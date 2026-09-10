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Кечинов: у "Зенита" есть хорошие футболисты, но нет команды

Валерий Кечинов считает, что проблемы "Зенита" связаны не с уровнем футболистов, а с отсутствием целостной командной игры.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего игрока "Спартака", такая ситуация наблюдается в петербургском клубе уже второй сезон.

- У "Зенита" уже второй сезон есть очень хорошие футболисты, но нет команды и единого целого. Могут Соболев с Глушенковым сверкнуть, однако единой команды не прослеживается, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".

Петербуржцы потерпели три поражения в семи стартовых турах РПЛ. На счету команды Сергея Семака 12 очков, тогда как лидирующий "Краснодар" набрал 19 баллов.

Следующую встречу чемпионата "Зенит" проведёт 12 сентября. В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые примут "Локомотив", начало игры запланировано на 16:15 мск.

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