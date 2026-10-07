Игрок "Зенита" признался, что стеснялся даже посмотреть Месси в глаза: умирал от смущения

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- Клянусь, мне было ужасно неловко просить Месси сфоткаться. Я просто умирал от смущения.

По словам Веги, он настолько смущался рядом с Месси, что даже не мог спокойно посмотреть на него.В итоге остался без фотографии. Я очень стеснялся просить его об этом. Почему? Не знаю. Просто сам себя накрутил. Мама мне сказала: "Ну попроси у него фото, чтобы осталось на память". Я даже не мог ему в глаза посмотреть. Но сегодня я воспользовался случаем и попросил его подписать мне футболку. Так что теперь я ухожу счастливый, - передаёт слова Веги SC ESPN.За время октябрьского сбора Вега полностью отыграл матч Аргентины с Боливией - 4:0, остался в запасе во встрече с Буркина-Фасо - 7:0, а прощальную игру Месси против Бенина наблюдал с трибун.Месси завершил карьеру в сборной Аргентины после 208 матчей. На его счету 126 голов и 69 результативных передач. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2022 года и серебряным призёром чемпионата мира 2026 года.