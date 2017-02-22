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Виталий Мутко: хотел бы, чтобы на "Крестовском" Россия сыграла с топовой сборной

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о планах провести на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге матч с участием сборной России и одной из топовых сборных.

"17 мая хотим полностью передать стадион оргкомитету для проведения Кубка конфедераций и церемонии открытия.

Хотел бы, чтобы на новом стадионе сборная России сыграла один из ключевых больших матчей. Хотелось бы, чтобы это произошло до чемпионата мира.

Хотелось бы увидеть здесь топовую сборную. Болельщики в Питере заслуживают такие матчи. Надеюсь, после чемпионата мира мы уже подумаем о каких-то крупных спортивных событиях, но без футбола точно не останется город.

В 2020 году Петербург примет четыре матча чемпионата Европы", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Крестовский Сборная России
Сегодня, 22:14
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
С Гибралтаром еще не играли. И с Бурунди. Виталик, ты, мля смотришь вообще за футболом? Мы еле от Катара уползли и Румынию домучали, перед этим вообще каким-то бабуинам слили!
Вот номер будет - Сортир-арена и позор-команда.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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