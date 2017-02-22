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Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Виталий Мутко: хотел бы, чтобы на "Крестовском" Россия сыграла с топовой сборной
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о планах провести на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге матч с участием сборной России и одной из топовых сборных.
"17 мая хотим полностью передать стадион оргкомитету для проведения Кубка конфедераций и церемонии открытия.
Хотел бы, чтобы на новом стадионе сборная России сыграла один из ключевых больших матчей. Хотелось бы, чтобы это произошло до чемпионата мира.
Хотелось бы увидеть здесь топовую сборную. Болельщики в Питере заслуживают такие матчи. Надеюсь, после чемпионата мира мы уже подумаем о каких-то крупных спортивных событиях, но без футбола точно не останется город.
В 2020 году Петербург примет четыре матча чемпионата Европы", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"17 мая хотим полностью передать стадион оргкомитету для проведения Кубка конфедераций и церемонии открытия.
Хотел бы, чтобы на новом стадионе сборная России сыграла один из ключевых больших матчей. Хотелось бы, чтобы это произошло до чемпионата мира.
Хотелось бы увидеть здесь топовую сборную. Болельщики в Питере заслуживают такие матчи. Надеюсь, после чемпионата мира мы уже подумаем о каких-то крупных спортивных событиях, но без футбола точно не останется город.
В 2020 году Петербург примет четыре матча чемпионата Европы", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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