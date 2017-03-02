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Матс Хуммельс: я никогда не смотрел Кубок конфедераций, он мне просто неинтересен

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что не особо хочет выступать на Кубке конфедераций летом этого года.

"Можно сказать, что Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир. Я смогу понять Йоахима Лева, если игроки, которые в сезоне отыграют больше всего, получат отдых. Расстраиваться я не буду.

Честно сказать, я никогда не смотрел Кубок конфедераций раньше, он мне просто неинтересен", - цитирует Хуммельса Bild.
Теги: Хуммельс Сборная Германии
Вчера, 22:37
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(0)
№2 Написал: kobr (Вчера, 22:51) #
  • +1
  •  (1)

А ты думаешь, что этот турнир в России был кому-то интересен? До этого года, конечно, когда наши ногомячисты получили право там сыграть blush .
Регистрация: 24.10.2006
№1 Написал: papapa (Вчера, 22:40) #
  • -4
  •  (4)

А кому это говно нужно, кроме ворья?
Регистрация: 2.02.2017
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