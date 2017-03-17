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Сборная Кот-д'Ивуара назвала состав команды на матч против России
Тренерский штаб сборной Кот-д`Ивуара определился с составом на товарищеский матч против сборной России, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
вратари: Сильвен Гбоуо ("Мазембе", Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдул Карим Сиссе ("Ганьоа");
защитники: Серж Орье (ПСЖ, Франция), Мамаду Багайоко ("Сент-Трюйден", Швейцария), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия", Чехия), Уилфрид Канон ("Ден Хаг", Нидерланды), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара (АФАД);
полузащитники: Шейк Дукуре ("Метц", Франция), Эбуэ Куасси ("Селтик", Шотландия), Франк Кессие ("Аталанта", Италия), Сере Ди ("Базель", Швейцария), Жан Сери ("Ницца", Франция), Мусса Коне ("Чезена", Италия);
нападающие: Рожер Ассале ("Янг Бойз", Швейцария), Сирьяк Гои Би ("Фулхэм", Англия), Жонатан Коджиа ("Астон Вилла", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Вилфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Джованни Сьо ("Ренн", Франция).
вратари: Сильвен Гбоуо ("Мазембе", Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдул Карим Сиссе ("Ганьоа");
защитники: Серж Орье (ПСЖ, Франция), Мамаду Багайоко ("Сент-Трюйден", Швейцария), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия", Чехия), Уилфрид Канон ("Ден Хаг", Нидерланды), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара (АФАД);
полузащитники: Шейк Дукуре ("Метц", Франция), Эбуэ Куасси ("Селтик", Шотландия), Франк Кессие ("Аталанта", Италия), Сере Ди ("Базель", Швейцария), Жан Сери ("Ницца", Франция), Мусса Коне ("Чезена", Италия);
нападающие: Рожер Ассале ("Янг Бойз", Швейцария), Сирьяк Гои Би ("Фулхэм", Англия), Жонатан Коджиа ("Астон Вилла", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Вилфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Джованни Сьо ("Ренн", Франция).
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