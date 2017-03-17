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Сборная Кот-д'Ивуара назвала состав команды на матч против России

Тренерский штаб сборной Кот-д`Ивуара определился с составом на товарищеский матч против сборной России, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

вратари: Сильвен Гбоуо ("Мазембе", Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдул Карим Сиссе ("Ганьоа");

защитники: Серж Орье (ПСЖ, Франция), Мамаду Багайоко ("Сент-Трюйден", Швейцария), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия", Чехия), Уилфрид Канон ("Ден Хаг", Нидерланды), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара (АФАД);

полузащитники: Шейк Дукуре ("Метц", Франция), Эбуэ Куасси ("Селтик", Шотландия), Франк Кессие ("Аталанта", Италия), Сере Ди ("Базель", Швейцария), Жан Сери ("Ницца", Франция), Мусса Коне ("Чезена", Италия);

нападающие: Рожер Ассале ("Янг Бойз", Швейцария), Сирьяк Гои Би ("Фулхэм", Англия), Жонатан Коджиа ("Астон Вилла", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Вилфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Джованни Сьо ("Ренн", Франция).
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
хорошая команда...и по именам, да и по игре
- достойный спарринг, УДАЧИ Черчесову и Ко!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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