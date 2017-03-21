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В Краснодарском крае ожидают около 700 тысяч болельщиков во время КК-2017 и ЧМ-2018

Власти Краснодарского края ожидают, что во время Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 регион посетят около 700 тысяч болельщиков, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На выезде, в Геленджике, провел совещание антитеррористической комиссии. Тема - безопасность курортного сезона и футбольных соревнований. В 2018-м нас ждет чемпионат мира по футболу, а этим летом — Кубок конфедераций. Гости поедут тысячами. За каждого мы должны быть спокойны. Болельщиков мы ждем около 700 тысяч. Обеспечивать безопасность во время соревнований будут 8 тысяч человек плюс электронные системы наблюдения", - написал Кондратьев в своем твиттере.
Сегодня, 19:43
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№2 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 19:58) #
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Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А что они будут делать там в 2018-м? Им не сказали, что надо в Саранск ехать? Или Сочи привлечёт всю саранскую группу?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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