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Вячеслав Колосков: призыв сенатора США не повлияет на ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что требование американского сенатора Ричарда Блюменталя пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России никак не может повлиять на позицию ФИФА.

"К этому никак не надо относиться. Мой совет простой: надо прочитать и забыть про это письмо. Это не первое подобное заявление. Не знаю, сочтет ли нужным отвечать на это письмо Инфантино, не исключено, что какой-то формальный ответ он (Блюменталь) получит, но конечно, такие заявления на ФИФА не повлияют", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
Сегодня, 20:07
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