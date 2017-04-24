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Денис Глушаков и Дмитрий Кириченко стали послами Ростова-на-Дону на ЧМ-2018
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков и тренер "Ростова", бывший нападающий национальной команды Дмитрий Кириченко стали послами Ростова-на-Дону, города-организатора ЧМ-2018. Презентация новых послов состоялась перед началом матча 24-го тура чемпионата России между ФК "Ростов" и "Спартаком", сообщает welcome2018.com.
Глушаков является уроженцем города Миллерово Ростовской области. С 2005 года выступал за московский "Локомотив", который покинул в 2013 году и перешел в "Спартак". С 2011 года регулярно вызывается в сборную России. Провел за национальную команду 49 матчей и забил пять мячей.
Кириченко с 1998 по 2001 год выступал за "Ростсельмаш" (прежнее название ФК "Ростов"). Провел за команду более ста матчей и забил 38 мячей. Позднее выступал за московский ЦСКА, ФК "Москва" и раменский "Сатурн". В 2002 и 2005 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
Глушаков является уроженцем города Миллерово Ростовской области. С 2005 года выступал за московский "Локомотив", который покинул в 2013 году и перешел в "Спартак". С 2011 года регулярно вызывается в сборную России. Провел за национальную команду 49 матчей и забил пять мячей.
Кириченко с 1998 по 2001 год выступал за "Ростсельмаш" (прежнее название ФК "Ростов"). Провел за команду более ста матчей и забил 38 мячей. Позднее выступал за московский ЦСКА, ФК "Москва" и раменский "Сатурн". В 2002 и 2005 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
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