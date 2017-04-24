Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков и Дмитрий Кириченко стали послами Ростова-на-Дону на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков и тренер "Ростова", бывший нападающий национальной команды Дмитрий Кириченко стали послами Ростова-на-Дону, города-организатора ЧМ-2018. Презентация новых послов состоялась перед началом матча 24-го тура чемпионата России между ФК "Ростов" и "Спартаком", сообщает welcome2018.com.

Глушаков является уроженцем города Миллерово Ростовской области. С 2005 года выступал за московский "Локомотив", который покинул в 2013 году и перешел в "Спартак". С 2011 года регулярно вызывается в сборную России. Провел за национальную команду 49 матчей и забил пять мячей.

Кириченко с 1998 по 2001 год выступал за "Ростсельмаш" (прежнее название ФК "Ростов"). Провел за команду более ста матчей и забил 38 мячей. Позднее выступал за московский ЦСКА, ФК "Москва" и раменский "Сатурн". В 2002 и 2005 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
Теги: Глушаков Кирьяков
Сегодня, 16:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (0)

А талисманом футбольного Ростова на чемпионате Мира по футболу наряду с Волком Забивакой, стала его подружка,резиновая дубинка ДОБИВАКА
Регистрация: 22.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.