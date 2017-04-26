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Билетный центр Кубка конфедераций в Казани начнет работу 5 мая

Казанский центр по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года откроется 5 мая, сообщил министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов.

"Насколько мне известно, он должен быть открыт на следующей неделе, 5 мая, на завтра запланировано тестовое открытие", - цитирует Леонова ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что центр откроется в Казани 26 или 27 апреля.
Сегодня, 19:51
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