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Роналдиньо: Фернадесу повезло, что его позвали играть за сборную России
Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что считает защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса отличным игроком и желает ему удачи в сборной России.
"Марио Фернандеса я, конечно, знаю. Он отличный игрок. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед. Меня часто спрашивают, продолжу ли я карьеру, но я уже слишком старый. Сосредоточусь на роли посла. В Казани мне очень понравилось. Может быть, проведу здесь благотворительный матч когда нибудь", - цитирует Роналдиньо "Р-Спорт".
"Марио Фернандеса я, конечно, знаю. Он отличный игрок. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед. Меня часто спрашивают, продолжу ли я карьеру, но я уже слишком старый. Сосредоточусь на роли посла. В Казани мне очень понравилось. Может быть, проведу здесь благотворительный матч когда нибудь", - цитирует Роналдиньо "Р-Спорт".
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