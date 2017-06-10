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Дмитрий Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу КК-2017

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедераций. 2 июля на площади у Южного мола курортного порта также будет организована трансляция финального матча турнира, сообщила ТАСС пресс-служба администрации Сочи.

"В день финального матча Кубка конфедераций в Сочи устроят большой праздник. Его ведущим станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев", - отметили в мэрии курорта.

Для болельщиков организуют любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу, выступления известных рэп-исполнителей.

Свое мастерство также покажут участники международных состязаний по мотофристайлу (FMX). Спортсмены на мотоциклах исполнят прыжки со специального трамплина и выполнят в воздухе около 20 различных элементов. На этой же площадке можно будет увидеть и сложные элементы на шоссейных мотоциклах в дисциплине "Стандрайдинг", а также профессиональные заезды на самокатах.
Теги: Губерниев
Сегодня, 01:17
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№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
куда без этого мурла....
Регистрация: 24.04.2009
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