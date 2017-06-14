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В Калининграде отпразднуют год до старта ЧМ-2018

В Калининграде праздником "Год до гола" на стадионе "Балтика" отметят год до старта ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, сообщает welcome2018.com. Мероприятие состоится 14 июня.

"Планируется проведение мастер-классов по чирлидингу и футбольному фристайлу, спортивные соревнования и автограф-сессия с ветеранами калининградского футбола", - уточнили в пресс-службе.

В празднике примет участие посол Калининграда на ЧМ-2018, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая с апреля занимает должность врио заместителя председателя областного правительства и курирует агентство по спорту и агентство по делам молодежи.
Сегодня, 07:15
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