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Татьяна Лебедева: ЧМ-2018 поможет всем 11 городам, это огромное наследие

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева поделилась ожиданиями от стартующего 17 июня Кубка конфедераций, а также чемпионата мира, который в 2018 году пройдёт в России.

"Первый матч сборной с Новой Зеландией. Так что надежда умирает последней. Стены помогут, как начнут, а дальше болельщики помогут. Верим в команду.

Сочи дал толчок и развитие, у нас сформировалась своя культура, и шаг за шагом турниры дали свои плоды. Проведение ЧМ поможет всем 11 городам, а не только Санкт-Петербургу и Москве, как было обычно. Это огромное наследие", - цитирует Лебедеву "Чемпионат.сом".
Сегодня, 19:30
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№5 Написал: grisha (Сегодня, 20:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: дзерве
.как там оно синхроно плавать?

Приятно
Вспомни, если можешь ))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: grisha
Ета чё, за херня ?
Может и нам всем поделиться мнением о синхронном плавании ?
Но мне нельзя, ведь я - метатель молота:
Приказано метать - и я мечу.

поделись .как там оно синхроно плавать?


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: grisha
Сочи дал толчок и развитие, у нас сформировалась своя культура, и шаг за шагом турниры дали свои плоды. Проведение ЧМ поможет всем 11 городам, а не только Санкт-Петербургу и Москве, как было обычно. Это огромное наследие", - цитирует Лебедеву "Чемпионат.сом".


Маразм крепчал .... особенно когда про культуру ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Точно так же пи3дели про необратимое и неизбежное нее6ическое влияние на экономику России самой дорогой Роспилиады - зимней, в субтропиках.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ета чё, за херня ?
Может и нам всем поделиться мнением о синхронном плавании ?
Но мне нельзя, ведь я - метатель молота:
Приказано метать - и я мечу.
Регистрация: 19.04.2017
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