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Татьяна Лебедева: ЧМ-2018 поможет всем 11 городам, это огромное наследие
Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева поделилась ожиданиями от стартующего 17 июня Кубка конфедераций, а также чемпионата мира, который в 2018 году пройдёт в России.
"Первый матч сборной с Новой Зеландией. Так что надежда умирает последней. Стены помогут, как начнут, а дальше болельщики помогут. Верим в команду.
Сочи дал толчок и развитие, у нас сформировалась своя культура, и шаг за шагом турниры дали свои плоды. Проведение ЧМ поможет всем 11 городам, а не только Санкт-Петербургу и Москве, как было обычно. Это огромное наследие", - цитирует Лебедеву "Чемпионат.сом".
"Первый матч сборной с Новой Зеландией. Так что надежда умирает последней. Стены помогут, как начнут, а дальше болельщики помогут. Верим в команду.
Сочи дал толчок и развитие, у нас сформировалась своя культура, и шаг за шагом турниры дали свои плоды. Проведение ЧМ поможет всем 11 городам, а не только Санкт-Петербургу и Москве, как было обычно. Это огромное наследие", - цитирует Лебедеву "Чемпионат.сом".
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