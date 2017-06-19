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Андрес Гуардадо: с Португалией можно играть

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал ничью своей команды в матче против Португалии (2:2) на Кубке Конфедераций.

"Да, Португалия – чемпионы Европы, но не стоит их бояться. В концовке мы сыграли именно так, как должны. Многие говорили нам: "Португалия сильна, у них есть Роналду", но с ними можно играть. Повторюсь, все зависит только от нашей уверенности. Когда мы ловим свою игру, то нам никто не страшен", - приводит слова Гуардадо "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Мексики Сборная Португалии
Сегодня, 06:03
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