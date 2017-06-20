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Президент Бразилии: хочу, чтобы в финале ЧМ-2018 сыграли сборные Бразилии и России
Президент Бразилии Мишел Темер надеется, что в финале чемпионата мира 2018 года сыграют российская и бразильская сборные.
"Нам следует не забывать о таком важном событии, как предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы в финале встретились сборные Бразилии и России.
Это большой аванс для нашей сборной. В свое время, в 2004 году, когда я был в Бразилии, то видел, какое внимание вы уделяете футболу. Количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет. В этом вопросе однозначно нам нужно у вас многому поучиться, потому что вы занимаетесь тем, что формирует потом школы профессионалов и открывает путь к победе, работаете с детьми и создаете им условия для занятий футболом", - цитирует Темера ТАСС.
"Нам следует не забывать о таком важном событии, как предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы в финале встретились сборные Бразилии и России.
Это большой аванс для нашей сборной. В свое время, в 2004 году, когда я был в Бразилии, то видел, какое внимание вы уделяете футболу. Количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет. В этом вопросе однозначно нам нужно у вас многому поучиться, потому что вы занимаетесь тем, что формирует потом школы профессионалов и открывает путь к победе, работаете с детьми и создаете им условия для занятий футболом", - цитирует Темера ТАСС.
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