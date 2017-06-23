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Луиш Нету: надеюсь, мы сможем занять первое место в группе

Защитник сборной Португалии Луиш Нету поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией.

"Я уже четыре с половиной года в Петербурге, и, конечно, я чувствую себя как дома. Мои партнёры спрашивали меня о Петербурге, я рассказывал, насколько позволяли знания. Пока не удалось поработать гидом – время не позволяет отвлекаться на достопримечательности. Партнёрам нравится город! Спасибо Санкт-Петербург! Город, который любит футбол.

Хотели бы хорошо сыграть. Надеюсь, мы сможем занять первое место в группе. Мы не хотим предвосхищать результат. Мы концентрируемся на своей игре, но всегда с уважением относимся к соперникам. Постараемся показать хороший футбол и победить. Надеюсь, завтрашняя победа будет хорошим предзнаменованием перед следующей неделей", - цитирует Нету "Чемпионат.сом".
Теги: Нету Сборная Португалии
Сегодня, 16:45
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