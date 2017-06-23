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Сергей Горлукович: почему Шишкин играет центрального полузащитника? Я в шоке!

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович раскритиковал тренерские решения наставника национальной команды Станислава Черчесова в матче Кубка конфедераций с Португалией (0:1).

"Я не понимаю решений тренера по составу. Почему Шишкин у него играет центрального полузащитника? Я в шоке, честно! С чего он должен играть опорника? Ну что это, в самом деле? Вернуть Денисова? Да лучше Юрия Гаврилова возьмите! Он хотя бы пас может отдать. Верните Широкова, Аршавина!", - цитирует Горлуковича "Спорт-Экспресс".
Теги: Горлукович Шишкин Сборная России
Сегодня, 21:07
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№10 Написал: LLM (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Голеодор,
Ну как вариант , согласен
Регистрация: 21.02.2017
№9 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:16) #
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Цитата: ivasi
Шишкин самый незаметный игрок матч

а немецкий коиментатор сказал в перерыве,что Шишкин был лучшим по всем покозателям в сборной России,поэтому и недоумевал,почему его заменили....МОЖЕТ НЕМцы поэтому и играэт лучше наших,потому что в футболе лучше разбираются...Лучшим футбольным экспертом РОссии является Слуцкий,все остальгые ,молчали бы лучше...
Регистрация: 22.11.2014
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
К Черчесову есть вопросы по составу бесспорно, но сборная совсем новая , а играет гораздо более строже и собраннее чем при трусливом Леньке
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:58) #
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Шишкин и Головин это полный провал


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: LLM
А кого ставить то надо было. По Ерохину объяснили, что травма у него. На все игру не хватит его. Может немца надо было оставить в составе? У него хоть опыт опорника есть.

Головина оттянуть в опорники, вместе с Глушаковым, а перед ними Миранчука. Остальных уже по здоровью и желанию, при наличии троицы этой центр будет взят прочно.
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: LLM (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кого ставить то надо было. По Ерохину объяснили, что травма у него. На все игру не хватит его. Может немца надо было оставить в составе? У него хоть опыт опорника есть.
Регистрация: 21.02.2017
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:31) #
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Цитата: ivasi
Шишкин самый незаметный игрок матча

Система 9 +1 в засаде.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Черчесс как профессиональный вратарь поставил в обороне 5 человек. laughing
Регистрация: 26.03.2008
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Шишкин самый незаметный игрок матча
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
по поводу Шишкина полностью согласен! не его это позиция совершенно!
Регистрация: 10.07.2009
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