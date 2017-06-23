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Алексей Смертин: подготовка России к ЧМ-2018 идет в верном направлении

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин сообщил, что качество проведения в России Кубка конфедераций показывает, что подготовка страны к чемпионату мира 2018 года выстроена верно.

"Нам приходится участвовать в различных мероприятиях, которые показывают, насколько мы готовы к проведению турнира. Действия, которые продемонстрированы нашей страной - оргкомитетом, волонтерами, болельщиками - с начала Кубка конфедераций показывает, что мы на правильном пути. Те, кто приезжают к нам в страну, довольны нашим приемом", - цитирует Смертина ТАСС.
Теги: Смертин
Вчера, 23:41
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