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Уго Броос: судья не давал нам разъяснений относительно удаления
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился мнением по поводу удаления игрока своей команды, которое случилось после просмотра видеоповтора.
"Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили, сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука. Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение - дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока", - цитирует Брооса ТАСС.
"Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили, сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука. Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение - дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока", - цитирует Брооса ТАСС.
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