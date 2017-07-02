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Рауль Хименес: когда нам били первый пенальти, я делал подсказки Очоа

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес поделился мнением о поражении своей команды в матче против португальцев (1:2) на Кубке Конфедераций.

"Мне знаком стиль игры португальских футболистов, многие из них играют в сборной Португалии. Когда нам били первый пенальти, я делал подсказки Очоа, и они помогли. Но, к сожалению, во втором случае все вышло иначе", - цитирует Хименеса "Р-Спорт".
Теги: Сборная Мексики Сборная Португалии
Сегодня, 22:15
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