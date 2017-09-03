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Лоренцо Инсинье: мы не очень хорошо показали себя, но такие игры помогают расти

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал гостевое поражение от команды Испании (0:3) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

"Мы не очень хорошо показали себя, но такие игры помогают расти. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с Израилем, а там посмотрим.

Мы знали, что со столь сильным соперником будет сложно. Теперь мы проанализируем ошибки и вместе с тренером попытаются исправить ситуацию.

Если мы будем едины и продолжим упорно работать, мы сможем достичь цели и попасть на ЧМ-2018", - цитирует Инсинье "Газета.ру" со ссылкой на Rai Sport.
Теги: Сборная Италии Сборная Испании
Сегодня, 11:27
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