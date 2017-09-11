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Ринат Билялетдинов: ЧМ-2018 станет для Неймара одним из главных моментов в карьере

Известный российски тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением относительно перспектив сборной Бразилии на чемпионате мира в России — 2018.

"Бразилия всегда входит в число фаворитов на любом турнире. Но мы знаем, что пентакампионы уже давно ничего не выигрывали, у них была смена поколений. Для бразильцев очень важно, в каком состоянии к турниру подойдут их главные лидеры, в частности Неймар. Для него предстоящий чемпионат мира станет одним из главных моментов в карьере", - цитирует Билялетдинова "Известия"..
Теги: Билялетдинов Р. Неймар
Сегодня, 04:07
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№1 Написал: Павел алексеев (Сегодня, 04:38) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://sim.pro.vn/Im
Регистрация: 11.09.2017
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