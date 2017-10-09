Дик Адвокат останется тренером сборной Голландии как минимум на три матча

Сборная Голландии проведет как минимум еще три матча под руководством главного тренера Дика Адвоката.По информации De Telegraaf, помимо заключительного матча отборочного этапа чемпионата мира 2018 года со сборной Швеции Адвокат подготовит команду к двум товарищеским встречам, которые состоятся осенью.За тур до конца квалификационного раунда чемпионата мира сборная Голландии занимает третье место в группе A, которое не позволяет команде выйти в финальную часть турнира. Для того, чтобы занять вторую строчку, голландцам необходимо в заключительном матче одолеть команду Швеции с разницей семь мячей или более.