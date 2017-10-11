Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил ошибку полузащитника Александра Самедова во время первого пропущенного гола от команды Южной Кореи (4:2) в товарищеской встрече."Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришёл на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры", — сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".