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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил ошибку полузащитника Александра Самедова во время первого пропущенного гола от команды Южной Кореи (4:2) в товарищеской встрече.
"Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришёл на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры", — сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".
"Чемпионат.сом"
"Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришёл на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры", — сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".
"Чемпионат.сом"
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