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Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил ошибку полузащитника Александра Самедова во время первого пропущенного гола от команды Южной Кореи (4:2) в товарищеской встрече.

"Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришёл на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры", — сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".

"Чемпионат.сом"
Теги: Черчесов Самедов Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 19:48
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
а разве Самедова на тот момент не заменили ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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