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Виталий Кличко: жаль, я не пришел в раздевалку Украины перед матчем с Хорватией

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал поражение сборной Украины от команды Хорватии (0:2).

"Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам.

Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль", - цитирует Кличко Newsone.
Теги: Сборная Украины Сборная Хорватии
Сегодня, 02:03
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