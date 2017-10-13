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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией
Сборная России 11 ноября встретится в товарищеском матче с командой Аргентины, а спустя три дня проведет контрольную игру со сборной Испании.
Испанцы и аргентинцы отобрались в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Ранее в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи в Москве (4:2) и Ирана в Казани (1:1). Игры прошли 7 и 10 октября соответственно.
РФС
Испанцы и аргентинцы отобрались в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Ранее в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи в Москве (4:2) и Ирана в Казани (1:1). Игры прошли 7 и 10 октября соответственно.
РФС
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