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Сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией

Сборная России 11 ноября встретится в товарищеском матче с командой Аргентины, а спустя три дня проведет контрольную игру со сборной Испании.

Испанцы и аргентинцы отобрались в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Ранее в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи в Москве (4:2) и Ирана в Казани (1:1). Игры прошли 7 и 10 октября соответственно.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 17:09
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(2)
№9 Написал: Роман Ходоровс (Сегодня, 18:16) #
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Регистрация: 13.10.2017
№8 Написал: Космос Россия (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (0)
online

А где ,на каких стадионах играть будем?
Регистрация: 13.07.2015
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (4)
online

Черчесов откроет в себе талант порнорежиссера.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это хорошо.
Там и посмотрим на что мы способны


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это похороны
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
Цитата: Paolo_Di_Canio
Игры где будут ?

С Испанией на свиноферме, им там намазано что ли!!!

У вас нельзя,у вас бакланы !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Игры где будут ?

С Испанией на свиноферме, им там намазано что ли!!!
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (1)

Игры где будут ?
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
smile


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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