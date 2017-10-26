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Владимир Путин поручил до 30 апреля утвердить Концепцию наследия ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 апреля 2018 года доработать и утвердить Концепцию наследия ЧМ-2018.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер России Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

"Доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования объектов, предусмотрев в том числе создание и функционирование на базе созданной к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года футбольной инфраструктуры детских футбольных центров, определив их организационно-правовую форму", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 30 апреля 2018 года. К этому же сроку президент поручил в рамках культурной программы предусмотреть организацию ярмарок товаров, в том числе мастеров народных художественных промыслов и ремёсел.
Теги: Путин
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
концепция...забавно..вот кому в Калининграде и Саранске нужны такие стадионы?
после ЧМ там будет или реконструкция или просто эти арены будут использовать под концерты?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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