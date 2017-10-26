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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Путин поручил до 30 апреля утвердить Концепцию наследия ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 апреля 2018 года доработать и утвердить Концепцию наследия ЧМ-2018.
Ответственными за выполнение поручений назначены премьер России Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
"Доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования объектов, предусмотрев в том числе создание и функционирование на базе созданной к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года футбольной инфраструктуры детских футбольных центров, определив их организационно-правовую форму", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - 30 апреля 2018 года. К этому же сроку президент поручил в рамках культурной программы предусмотреть организацию ярмарок товаров, в том числе мастеров народных художественных промыслов и ремёсел.
Ответственными за выполнение поручений назначены премьер России Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
"Доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования объектов, предусмотрев в том числе создание и функционирование на базе созданной к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года футбольной инфраструктуры детских футбольных центров, определив их организационно-правовую форму", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - 30 апреля 2018 года. К этому же сроку президент поручил в рамках культурной программы предусмотреть организацию ярмарок товаров, в том числе мастеров народных художественных промыслов и ремёсел.
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