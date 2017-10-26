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Владимир Путин поручил подготовить законопроект об обороте алкоголя во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и внести в Госдуму законопроект об обороте алкогольной продукции во время ЧМ-2018, сообщает "Р-Спорт".

Отмечается, что проект закона должен предусматривать "установление особенностей оборота алкогольной продукции, предназначенной для гостей мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

До 30 октября 2017 года поручено предусмотреть в должном объеме финансирование расходов на бесплатный проезд аккредитованных журналистов между городами-организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года, а также финансирование мероприятий Комплексной программы мер по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций 2017 года.
Теги: Путин
Вчера, 23:07
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