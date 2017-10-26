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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Путин поручил подготовить законопроект об обороте алкоголя во время ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и внести в Госдуму законопроект об обороте алкогольной продукции во время ЧМ-2018, сообщает "Р-Спорт".
Отмечается, что проект закона должен предусматривать "установление особенностей оборота алкогольной продукции, предназначенной для гостей мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".
До 30 октября 2017 года поручено предусмотреть в должном объеме финансирование расходов на бесплатный проезд аккредитованных журналистов между городами-организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года, а также финансирование мероприятий Комплексной программы мер по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций 2017 года.
Отмечается, что проект закона должен предусматривать "установление особенностей оборота алкогольной продукции, предназначенной для гостей мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".
До 30 октября 2017 года поручено предусмотреть в должном объеме финансирование расходов на бесплатный проезд аккредитованных журналистов между городами-организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года, а также финансирование мероприятий Комплексной программы мер по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций 2017 года.
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