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Екатеринбург Уфа
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Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе
Свыше 600 человек в пятницу за два часа смогли сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу в детско-юношеской спортивной школе в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба районной администрации.
Кубок чемпионата мира прибыл в Саратов в среду. Все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея".
"Сегодня в рамках мирового тура в Энгельс прибыл кубок чемпионата мира по футболу... Главный трофей мирового первенства по футболу был установлен в зале Энгельсской ДЮСШ. За два часа более 600 спортсменов, тренеров и ветеранов спорта смогли посмотреть на ценный кубок и сфотографироваться с ним", - говорится в сообщении, которое приводит агентство "Р-Спорт".
Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин на мероприятии отметил, что прибытие спортивного трофея в Энгельс является большим везением. "Нам несказанно повезло, что мы сегодня можем прикоснуться к этому чуду. Надеюсь, что победителями чемпионата мира по футболу в 2018 году и обладателями этого кубка станет российская команда", - цитирует слова Стрелюхина пресс-служба районной администрации.
Кубок чемпионата мира прибыл в Саратов в среду. Все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея".
"Сегодня в рамках мирового тура в Энгельс прибыл кубок чемпионата мира по футболу... Главный трофей мирового первенства по футболу был установлен в зале Энгельсской ДЮСШ. За два часа более 600 спортсменов, тренеров и ветеранов спорта смогли посмотреть на ценный кубок и сфотографироваться с ним", - говорится в сообщении, которое приводит агентство "Р-Спорт".
Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин на мероприятии отметил, что прибытие спортивного трофея в Энгельс является большим везением. "Нам несказанно повезло, что мы сегодня можем прикоснуться к этому чуду. Надеюсь, что победителями чемпионата мира по футболу в 2018 году и обладателями этого кубка станет российская команда", - цитирует слова Стрелюхина пресс-служба районной администрации.
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