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Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе

Свыше 600 человек в пятницу за два часа смогли сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу в детско-юношеской спортивной школе в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба районной администрации.

Кубок чемпионата мира прибыл в Саратов в среду. Все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея".

"Сегодня в рамках мирового тура в Энгельс прибыл кубок чемпионата мира по футболу... Главный трофей мирового первенства по футболу был установлен в зале Энгельсской ДЮСШ. За два часа более 600 спортсменов, тренеров и ветеранов спорта смогли посмотреть на ценный кубок и сфотографироваться с ним", - говорится в сообщении, которое приводит агентство "Р-Спорт".

Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин на мероприятии отметил, что прибытие спортивного трофея в Энгельс является большим везением. "Нам несказанно повезло, что мы сегодня можем прикоснуться к этому чуду. Надеюсь, что победителями чемпионата мира по футболу в 2018 году и обладателями этого кубка станет российская команда", - цитирует слова Стрелюхина пресс-служба районной администрации.
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
600 чел - это много в древнем городе Энгельсе )))))))))))))))))))))) на маленькую урну пришло посмотреть больше, чем на
целый труп Вовки в деревне Мосвква ))))))))))))))))))))))
Вывод - надо провести трупный чемпионат в Энгельсе и Марксе - тогда станем вторыми, после Тутанхамона))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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