Сборная России представила форму на ЧМ-2018

В Инстаграме сборной России опубликованы фото домашнего комплекта формы команды, в котором она выступит на чемпионате мира-2018.Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками. В презентации приняли участие Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.