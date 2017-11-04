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Сборная России представила форму на ЧМ-2018

В Инстаграме сборной России опубликованы фото домашнего комплекта формы команды, в котором она выступит на чемпионате мира-2018.

Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками. В презентации приняли участие Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.

Теги: Сборная России
Сегодня, 00:10
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