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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Нойштедтер - болельщикам: после игр хотим с вами вместе фестивалить
Игрок сборной России Роман Нойштедтер ответил на вопрос о шансах команды на ЧМ-2018.
"У сборной России есть шанс выиграть чемпионат мира. Мы играем дома, у нас большая поддержка. Есть ещё два месяца на подготовку. Видим, что все развиваются, молодые ребята особенно. Для всей страны это кайф, что чемпионат мира будет проходить у нас. Сыграть дома на чемпионате мира для футболиста — это самая большая мечта, большей не бывает", — сказал Нойштедтер в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".
Нойштедтер также лично обратился к болельщикам: "Уважаемые болельщики. В следующих матчах будем делать всё, чтобы выигрывать. После игр хотим с вами вместе фестивалить, чтобы чемпионат мира был кайфом и весь мир был в задышке".
"Чемпионат.сом"
"У сборной России есть шанс выиграть чемпионат мира. Мы играем дома, у нас большая поддержка. Есть ещё два месяца на подготовку. Видим, что все развиваются, молодые ребята особенно. Для всей страны это кайф, что чемпионат мира будет проходить у нас. Сыграть дома на чемпионате мира для футболиста — это самая большая мечта, большей не бывает", — сказал Нойштедтер в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".
Нойштедтер также лично обратился к болельщикам: "Уважаемые болельщики. В следующих матчах будем делать всё, чтобы выигрывать. После игр хотим с вами вместе фестивалить, чтобы чемпионат мира был кайфом и весь мир был в задышке".
"Чемпионат.сом"
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