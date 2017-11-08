Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Нойштедтер - болельщикам: после игр хотим с вами вместе фестивалить

Игрок сборной России Роман Нойштедтер ответил на вопрос о шансах команды на ЧМ-2018.

"У сборной России есть шанс выиграть чемпионат мира. Мы играем дома, у нас большая поддержка. Есть ещё два месяца на подготовку. Видим, что все развиваются, молодые ребята особенно. Для всей страны это кайф, что чемпионат мира будет проходить у нас. Сыграть дома на чемпионате мира для футболиста — это самая большая мечта, большей не бывает", — сказал Нойштедтер в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

Нойштедтер также лично обратился к болельщикам: "Уважаемые болельщики. В следующих матчах будем делать всё, чтобы выигрывать. После игр хотим с вами вместе фестивалить, чтобы чемпионат мира был кайфом и весь мир был в задышке".

"Чемпионат.сом"
Теги: Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 21:06
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:15) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
ну, это к Мамаеву и Кокорину. Они научат фестивалить.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.