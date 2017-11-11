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Валерий Карпин: я не стал бы преувеличивать силу сборной Аргентины

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился своими мыслями в преддверии товарищеского матча сборных России и Аргентины.

"Интересный матч с точки зрения того, как наша команда будет смотреться на уровне сборной Аргентины. Но я не стал бы преувеличивать силу сборной Аргентины. Да, по именам очень приличная команда, но по игре и отборочному этапу можно посмотреть, что только в последнем туре только попали на чемпионат мира. Несмотря на то, что в составе такие игроки, как Месси, Игуаин, Икарди, Дибала, команда не так много забивает. Меньше Аргентины забила только Боливия, по-моему, в отборочном цикле. При грамотной обороне, а я думаю, что наша сборная будет играть в три центральных защитника, и в большей степени оборонятся, не думаю, что будет забито много голов. Возможно, на контратаках наша сборная сможет доставить какие-то неприятности. Поставлю на голы – Аргентина забьет, но и наша сборная тоже. Поставлю на ничью – и те и другие забьют", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 04:19
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