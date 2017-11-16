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Аркадий Дворкович: надеюсь, сборная России сможет выйти из группы на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что сборная России сможет выйти из группы на чемпионате мира-2018.

"Я надеюсь, что самое главное наши не будут дрожать, будут играть достаточно раскованно. Надеюсь, что мы сможем выйти, как минимум, из группы и дальше пройти хотя бы один круг, но мы всегда надеемся на чудо, на лучшее.

Главное – провести чемпионат хорошо. Мы, прежде всего, организаторы турнира. Мы обязаны провести его так, чтобы нам не было стыдно, чтобы гостям понравилось, чтобы все было на пятерку, в том числе с выходом со стадионов, который был не самым удачным в этот раз в Лужниках. Уроки извлечены, иные схемы выходов со стадиона отработаны, так что мы должны просто каждый такой элемент, связанный с чемпионатом, от прибытия в страну, перемещения по стране, перемещения в городах, питания, гостиницы, медицины, транспорт – все отработать до последней буквы, что называется", - приводит слова Дворковича RNS.
Теги: Дворкович Сборная России
Вчера, 22:20
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№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Без вас бы вышли без проблем

Гриня,вам уже Хорваты накидали и Исландцы,выходильщики))
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
КУЙ ВАМ - сказал Евсеев !!! ))))))))))))))))
Без вас бы вышли без проблем
Регистрация: 19.04.2017
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