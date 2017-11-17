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На строящемся стадионе к ЧМ-2018 в Волгограде завершена прошивка футбольного поля

На волгоградском стадионе ЧМ-2018 завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Стройтрансгаз", которая выступает генеральным подрядчиком строительства.

Площадь обработанного участка составила 8 квадратных километров, для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.

"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", – отмечается в сообщении.

Параллельно в тестовом режиме запущена в работу система подогрева поля. Более 30 км труб, проложенных в основании игровой площадки на глубине 25 см, будут обеспечивать необходимый температурный режим в корневом слое газона. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя.

Это позволяет оперативно регулировать интенсивность подачи тепла в случае если температура отклоняется от оптимального для роста травы значения. Системы обогрева, полива, дренажа и аэрации позволят обеспечить и сохранить качество натурального газона на высоком уровне при любых погодных условиях.
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