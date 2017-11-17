Стоимость переноса медиацентра арены "Санкт-Петербург" окончательно не определена

Медиацентр арены "Санкт-Петербург", из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона для просушки, перенесут в рамках подготовки к ЧМ-2018. Стоимость работ пока окончательно не определена, сообщила в четверг пресс-служба комитета по строительству Петербурга."Предварительно, по данным АНО "Арена-2018", общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах", - сказано в сообщении. Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 млн рублей, к такому выводу пришел госзаказчик работ АНО "Арена-2018".Председатель комитета финансов Алексей Корабельников в сентябре сообщал, что в бюджете города в целом на подготовку к ЧМ-2018 предусмотрено 4,5 млрд рублей в 2017 году и 2,5 млрд рублей - в 2018 году. Сумма включает около 600 млн рублей на создание новых пунктов контроля на стадионе и других временных сооружений для большего, по сравнению с Кубком конфедераций, числа болельщиков. Однако, по его словам, заявки на еще более чем 400 млн рублей от строительного комитета не поступало.Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей. В июне на стадионе прошли игры Кубка конфедераций.