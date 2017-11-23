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Матчи сборной России против Аргентины и Испании в сети посмотрели более 7,5 млн раз

Товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании были просмотрены более 7,5 млн раз посредством интернет-трансляций, организованных Первым каналом.

Матч между командами России и Аргентины собрал более 3,7 млн просмотров в прямом эфире и 1,2 млн - в записи. Матч сборных России и Испании собрал более 3 млн просмотров.

Также Первый канал организовывал онлайн-спецпроекты, посвященные данным матчам. У болельщиков была возможность выбрать комментатора, с которым они хотят смотреть матч. Альтернативой эфирному комментарию стала работа "народных комментаторов", победивших в конкурсе телеканала.
Сегодня, 21:16
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