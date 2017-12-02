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Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство

Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что сборные стран - участниц чемпионата мира 2018 года, которые будут играть в Сочи, смогут прочувствовать южное гостеприимство и искупаться в теплом летнем море.

"Мы довольны результатами жеребьевки и готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в наш город, настоящее сочинское гостеприимство! Во время чемпионата у нас будет активный летний сезон, в перерывах между матчами можно купаться в море, посещать достопримечательности, отдыхать всей семьей на площадке фестиваля болельщика ФИФА, которая будет расположена в самом центре курорта у Морского порта", - цитирует Пахомова ТАСС.
Сегодня, 02:21
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