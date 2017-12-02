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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018
Защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что россияне вместе с командой Уругвая являются фаворитами группы А на чемпионате мира 2018 года.
"Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на чемпионат мира, то, я думаю, они достойны внимания. В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например, Салах из "Ливерпуля". У Уругвая очень сильное нападение — Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всех.
Легко никогда не бывает, все сборные научились играть в футбол, не в атакующий, но точно в оборонительный. Шансы есть всегда, можно выходить, но результат будет, только если выкладываться на сто процентов в каждой игре. Хорошим уроком для нас был Кубок конфедераций. Мы играли товарищеский матч с Чили и Аргентиной, в принципе, знаем, в какой футбол играют южноамериканцы. Огромным плюсом станут и наши болельщики на стадионе", - цитирует Жиркова ТАСС.
"Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на чемпионат мира, то, я думаю, они достойны внимания. В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например, Салах из "Ливерпуля". У Уругвая очень сильное нападение — Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всех.
Легко никогда не бывает, все сборные научились играть в футбол, не в атакующий, но точно в оборонительный. Шансы есть всегда, можно выходить, но результат будет, только если выкладываться на сто процентов в каждой игре. Хорошим уроком для нас был Кубок конфедераций. Мы играли товарищеский матч с Чили и Аргентиной, в принципе, знаем, в какой футбол играют южноамериканцы. Огромным плюсом станут и наши болельщики на стадионе", - цитирует Жиркова ТАСС.
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