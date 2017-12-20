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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Англии будет базироваться в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018
Сборная Англии по футболу на время чемпионата мира по футболу 2018 года будет размещаться в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул Великобритании в Петербурге Сангита Ахуджа.
"Я с интересом жду начала чемпионата мира по футболу и приезда сборной Англии в Санкт-Петербург, поскольку в качестве базы они выбрали Репино", - рассказала Ахуджа.
Также в ходе беседы генконсул пожелала сборной России удачного выступления на турнире: "Я также хотела бы пожелать удачи на чемпионате мира российской сборной", - сказала дипломат.
Сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. С командой Туниса англичане сыграют в Волгограде 18 июня, с панамцами в Нижнем Новгороде 24 июня, с бельгийцами - в Калининграде 28 июня.
"Я с интересом жду начала чемпионата мира по футболу и приезда сборной Англии в Санкт-Петербург, поскольку в качестве базы они выбрали Репино", - рассказала Ахуджа.
Также в ходе беседы генконсул пожелала сборной России удачного выступления на турнире: "Я также хотела бы пожелать удачи на чемпионате мира российской сборной", - сказала дипломат.
Сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. С командой Туниса англичане сыграют в Волгограде 18 июня, с панамцами в Нижнем Новгороде 24 июня, с бельгийцами - в Калининграде 28 июня.
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