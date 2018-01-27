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Педро Роша: в России чувствуется атмосфера мундиаля, мечтаю сыграть на нем

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал об атмосфере в России в связи с приближением чемпионата мира-2018.

"Россия готовится к чемпионату мира ежедневно. Чувствуется атмосфера мундиаля. Похоже, что россияне действительно ждут это событие.

Я по-прежнему мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Хотя для этого мне сначала нужно проявлять себя в "Спартаке". Я работаю, и, несомненно, в какой-то момент шанс появится", — передает слова Роши "Чемпионат" со ссылкой на телеканал Fox Sports.
Теги: Роша Сборная Бразилии
Сегодня, 09:40
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