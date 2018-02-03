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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Яри Литманен: сборной России будет непросто на ЧМ-2018
Знаменитый финский футболист Яри Литманен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.
"Прошло уже четыре года с прошлого чемпионата мира в Бразилии, который мне очень понравился. Люблю смотреть атакующий футбол, основанный на контроле мяча. И большинство сильнейший сборных играют именно в таком стиле, что, на мой взгляд, здорово. Жду турнира очень высокого уровня. Что случилось со сборной Нидерландов? Наряду с Испанией, Германией, Италией, Аргентиной и Бразилией Нидерланды традиционно относятся к элите мирового футбола, хотя население этом маленькой страны значительно меньше, чем у конкурентов. При этом голландцы играют в блестящий футбол. Они чудом не выиграли чемпионат мира в 70-е, стали чемпионами в Европе в 80-е, имели одно из сильнейших поколений игроков в 90-е и нулевые. А на двух предыдущих первенствах становились серебряными и бронзовыми призерами. Удивительно, как такой маленькой стране удавалось проворачивать такие большие дела! То же, кстати, касается и Португалии, действующего чемпиона Европы, между прочим. Сейчас у голландцев проходит смена поколений, потому им, к сожалению, придется пропустить второй крупный турнир подряд. На что может рассчитывать сборная России на домашнем первенстве мира? На самом деле Россия переживает схожий с Нидерландами период, в том смысле, что у вас сегодня строится национальная команда, закладывается фундамент на будущее. Быть в роли хозяев – это всегда большая ответственность, дополнительный прессинг на команду. Вспомните, что случилось со сборной Бразилии четыре года назад. Иногда бывает и наоборот, но за последние годы только Франции удавалось выиграть на своем поле в 1998, а до этого Аргентине и Германии в 70-е. Поэтому хозяевам будет непросто, но вы должны верить в сборную!" – цитирует Литманена Sportbox.
"Прошло уже четыре года с прошлого чемпионата мира в Бразилии, который мне очень понравился. Люблю смотреть атакующий футбол, основанный на контроле мяча. И большинство сильнейший сборных играют именно в таком стиле, что, на мой взгляд, здорово. Жду турнира очень высокого уровня. Что случилось со сборной Нидерландов? Наряду с Испанией, Германией, Италией, Аргентиной и Бразилией Нидерланды традиционно относятся к элите мирового футбола, хотя население этом маленькой страны значительно меньше, чем у конкурентов. При этом голландцы играют в блестящий футбол. Они чудом не выиграли чемпионат мира в 70-е, стали чемпионами в Европе в 80-е, имели одно из сильнейших поколений игроков в 90-е и нулевые. А на двух предыдущих первенствах становились серебряными и бронзовыми призерами. Удивительно, как такой маленькой стране удавалось проворачивать такие большие дела! То же, кстати, касается и Португалии, действующего чемпиона Европы, между прочим. Сейчас у голландцев проходит смена поколений, потому им, к сожалению, придется пропустить второй крупный турнир подряд. На что может рассчитывать сборная России на домашнем первенстве мира? На самом деле Россия переживает схожий с Нидерландами период, в том смысле, что у вас сегодня строится национальная команда, закладывается фундамент на будущее. Быть в роли хозяев – это всегда большая ответственность, дополнительный прессинг на команду. Вспомните, что случилось со сборной Бразилии четыре года назад. Иногда бывает и наоборот, но за последние годы только Франции удавалось выиграть на своем поле в 1998, а до этого Аргентине и Германии в 70-е. Поэтому хозяевам будет непросто, но вы должны верить в сборную!" – цитирует Литманена Sportbox.
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