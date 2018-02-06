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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Верховный суд не стал пересматривать дело о разрыве "старого" контракта на "Санкт-Петербург Арену"
Верховный суд РФ отказал инжиниринговой корпорации "Трансcтрой", одному из бывших подрядчиков сооружения нового стадиона "Санкт-Петербург Арена" в западной части Крестовского острова, в пересмотре в порядке надзора судебных актов о расторжении соответствующего контракта с городскими властями, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
"Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", - сообщается в карточке дела. Мотивировочная часть постановления ВС РФ пока не опубликована.
Инжиниринговая корпорация "Трансcтрой" оспаривала в Верховном суде решения судов трех инстанций, принятые в марте-октябре 2017 года. Согласно этим судебным актам, в судебном порядке признан расторгнутым контракт на строительство "Санкт-Петербург Арены", заключенный комитетом по строительству Петербурга с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" в ноябре 2013 года.
Городское строительное ведомство в судебном порядке добивается также признания расторгнутыми еще двух недействующих контрактов на сооружение стадиона, который сейчас успешно эксплуатируется. Слушания в суде первой инстанции по спорам городских властей с двумя другими экс-подрядчиками - инжиниринговой корпорацией "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб") и корпорацией "Трансстрой" - назначены на 26 февраля.
В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией "Трансстрой", инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей.
Р-Спорт
"Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", - сообщается в карточке дела. Мотивировочная часть постановления ВС РФ пока не опубликована.
Инжиниринговая корпорация "Трансcтрой" оспаривала в Верховном суде решения судов трех инстанций, принятые в марте-октябре 2017 года. Согласно этим судебным актам, в судебном порядке признан расторгнутым контракт на строительство "Санкт-Петербург Арены", заключенный комитетом по строительству Петербурга с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" в ноябре 2013 года.
Городское строительное ведомство в судебном порядке добивается также признания расторгнутыми еще двух недействующих контрактов на сооружение стадиона, который сейчас успешно эксплуатируется. Слушания в суде первой инстанции по спорам городских властей с двумя другими экс-подрядчиками - инжиниринговой корпорацией "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб") и корпорацией "Трансстрой" - назначены на 26 февраля.
В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией "Трансстрой", инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей.
Р-Спорт
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