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Денис Босянок: Уткин – типичный кацапский шовинис

Украинский комментатор Денис Босянок прокомментировал слова Василия Уткина об отказе украинских журналистов работать на ЧМ-2018.

"Не думаю, что поездка туда имеет смысл. Они воюют с нами. А мы после этого должны ехать в страну, которая уже убила столько наших солдат, и делать вид, что все по-старому? Они – не дружественная страна для нас. Я не представляю, как можно туда ехать – и это при том, что я там родился! Мне трудно представить там нормальную работу.

А самое сложное – примириться с тем, что придется закрывать глаза на все, что они натворили. Это абсолютно неприемлемая штука – и с человеческой точки зрения, и с профессиональной. К тому же – никаких гарантий безопасности. Там тебя загр только за то, что ты на украинском разговариваешь.

Уткин? Его еще в 2000 году приглашали, как светоча какого-то из Москвы, на чемпионат Европы, который транслировался в Украине. Потом и дальше приглашали всем известные ахметовские каналы.

А что может сказать человек, которого местные прихлебатели привели сюда, чтобы он работал вместо украинских комментаторов, и при этом смотрели на нее, как на полубожество? Вот он себя и ведет как обычный шовинюга – типичный кацапский шовинист. Что тут удивительного?", - цитирует Босянока "Футбол 24".
Теги: Уткин
Сегодня, 01:25
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(3)
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Босянок , дело не в смысле " ехать-не ехать " , за тебя , босяка , уже всё решили твои руководители и теперь ты можешь надувать щёки и морщить жопу . Ты и хотел бы поехать , даже примчался бы виляя хвостом , но тебе прказали - " в будку " и теперь ты можешь только тявкать о своём нежелании ехать , а то и эту миску от конуры отодвинут . Так что выполняй команду - " Фу , на место "...

Lokoflesh
Слушай , а в твою голову не приходило , что "ТИПИЧНЫЙ КАЦАПСКИЙ ШОВИНИС " (?)- это очередной плевок укропа в сторону всех россиян ? Нет ? Ну правильно , если у тебя на её месте жопа , подпевай бандеровцу .И " свинис " в данном случае - именно ты ,


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 01:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да не кто и не заметит отсутствие хохлов, а если заметят, то в положительном ракурсе, чище будет точно, во всех смыслах.
Регистрация: 25.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
В этом интервью чувствуется зависть, пропаганда.. и тот же шовинизм

Чувствуется, что в голове у него куча новее, а не мозги


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:33) #
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  •  (2)
online

В этом интервью чувствуется зависть, пропаганда.. и тот же шовинизм
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Там родился
сцука.. гнида.. Предатель


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:27) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
ДЕНИС БОСЯНОК: УТКИН – ТИПИЧНЫЙ КАЦАПСКИЙ ШОВИНИС

Та не, не шовинис, а свинис.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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