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В Британии высказали опасения за безопасность на ЧМ-2018 из-за инцидента в Бильбао

Глава британского полицейского подразделения, отвечающего за безопасность на футболе, Марк Робертс прокомментировал ситуацию с беспорядками в Бильбао в контексте предстоящего в России ЧМ-2018.

Напомним, в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Cпартак" (1:2) ходе беспорядков с участием фанатов один из представителей полиции умер от инфаркта.

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской полицией и узнаём их мнение о том, как события, произошедшие в четверг, могут повлиять на их подход.

Конечно, наши мысли с семьёй, друзьями и коллегами баскского офицера. Подобному не место в обществе, не говоря уже о футболе. Это, конечно же, вызовет беспокойство за тех английских болельщиков, которые планирует поехать на чемпионат мира.

Поведение российских болельщиков должно быть фактором при принятии решения, ехать или нет", – приводит слова Робертса "Чемпионат" со ссылкой на The Telegraph.
Сегодня, 12:59
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9
(1)
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже на начало запланированной кампании...нашим трём клубам ещё играть в ЛЕ, возможно и провокации будут с участием болельщиков наподобие бильбаобских.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Таак Англичан вычёркиваем. Кто следующий?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а вы опиздюлитесь в любом случае, даже если к нам не приедете.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что, ЧМ-2018 будет проводиться в Бильбао?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
англосаксонское Овно как всегда испортило воздух. Сидите дома, у нас свежее будет


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: teacher (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть никто не едет, а дома сидят и по телику смотрят. У нас шансов прибавится.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 13:09) #
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  •  (2)

этот мир ничто не спасет!
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:08) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
кто бы сомневался
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 13:08) #
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  •  (3)

шакалы,это просто абсурд.
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
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