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Мохамед Али: вся страна будет молиться на Салаха во время ЧМ-2018

Врач сборной Египта Мохамед Али рассказал о полузащитнике национальной команды Мохаммеде Салахе.

"Когда Салах реализовал пенальти в матче с Конго на 95-й минуте — он не просто вывел сборную на чемпионат мира. Он освободил весь Египет из заточения! Для нас футбол — религия. А без чемпионатов мира мы как будто все вместе прозябали в тюрьме. В чем секрет Салаха? Момо здоров как бык! Плюс он очень простой парень, без понтов, всегда прислушивается к советам, следует всем наставлениям врачей. Короче, ведет себя как нормальный человек, а не как суперзвезда. Хотя, чего скрывать, весь Египет будет молиться на него во время ЧМ", - цитирует Али Sport24.ru.
Теги: Салах Сборная Египта
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