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Валерий Газзаев: новые назначения Дворковича, безусловно, положительный факт

Зампредседателя профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича координатором от правительства РФ и председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2018 года положительно скажется на организации турнира.

"Новые назначения для Аркадия Дворковича, в том числе на пост председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018, безусловно, положительный факт. До чемпионата мира осталось сто дней, и настал наиболее напряженный момент, когда от всех ведомств необходима предельная организованность и ответственная работа.

Аркадий Владимирович - настоящий профессионал и отлично знаком со спецификой логистической инфраструктуры. На данном этапе это чрезвычайно важно. Очень надеюсь, что у него все получится", - цитирует Газзаева ТАСC.
Теги: Газзаев Дворкович
Сегодня, 01:26
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