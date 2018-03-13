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Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление британского правительства о возможном бойкоте чемпионата мира-2018.

"Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.

То же самое хочу сказать и про биатлонистов, которые не хотят ехать в Тюмень, и про норвежскую федерацию... Вы спортсменов спросите! Когда Самуэльссон бредит о том, что его поддерживает большинство, это нет так. Спортсмены приедут бороться за Кубок мира! У молодежи мозги затуманены – что им вливают в уши, то они и говорят. А политики решают свои задачи, которые не имеют ничего общего со спортом", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".
Теги: Губерниев Сборная Англии
Сегодня, 20:40
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14
(1)
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
Цитата: ММВ
Ясен хрен! Давайте станем страной изгоем, как северная корея!

Так лизни им, и ты не будешь изгоем... Для них.

В обществе такие позволяют себя поиметь в любой позе, лишь бы не выглядеть изгоем.. Тупым просо невдомек, что если ты не уважаешь себя, то никто не станет тебя уважать.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№13 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:38) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Ясен хрен! Давайте станем страной изгоем, как северная корея!

Так лизни им, и ты не будешь изгоем... Для них.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря
Да и куй с этой сборной Англии (Франции, Германии, Испании, Польши и т.д), кто не приедет на наш ЧМ не по спортивным показателям, а по СВОИМ политическим вывертам. Это не наши проблемы, это их проблемы, и пусть они в этих проблемах ковыряются!

Ясен хрен! Давайте станем страной изгоем, как северная корея!

Цитата: molot327
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря
Да и куй с этой сборной Англии (Франции, Германии, Испании, Польши и т.д), кто не приедет на наш ЧМ не по спортивным показателям, а по СВОИМ политическим вывертам. Это не наши проблемы, это их проблемы, и пусть они в этих проблемах ковыряются!

Ясен хрен! Давайте станем страной изгоем, как северная корея!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№11 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
губерниев придворный клоун и паяц....демарш англичан это только начало....тут козырь любой может быть вынут из колоды....
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нашему руководству стоило бы выступить с заявлением, о сожалении такого поступка английских властей, публично, во всеуслышание, и пустить слезу.
Их надо троллить по самое нихачу, этих придурков, такой повод классный!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря
Да и куй с этой сборной Англии (Франции, Германии, Испании, Польши и т.д), кто не приедет на наш ЧМ не по спортивным показателям, а по СВОИМ политическим вывертам. Это не наши проблемы, это их проблемы, и пусть они в этих проблемах ковыряются!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Наплевать на смутьянов.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отсутствие п***ков-провокаторов будет праздником. Даешь итальянцев!
Губерниев - говно.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Не, не приедут английские болелы, будет только лучше.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
так уже больше 50 лет саксы в заднице торчат, так что печалиться не о чем, разве что на кейна охота было глянуть
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (5)

что губошлеп делает на футбольном сайте?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем поднимать вопрос того, чего не может быть никогда. Не может сборная Англии не приехать. Так зачем об этом трындеть?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (6)
online

Для сборной Англии


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: mustang (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
заменить на италию


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за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
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