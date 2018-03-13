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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление британского правительства о возможном бойкоте чемпионата мира-2018.
"Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.
То же самое хочу сказать и про биатлонистов, которые не хотят ехать в Тюмень, и про норвежскую федерацию... Вы спортсменов спросите! Когда Самуэльссон бредит о том, что его поддерживает большинство, это нет так. Спортсмены приедут бороться за Кубок мира! У молодежи мозги затуманены – что им вливают в уши, то они и говорят. А политики решают свои задачи, которые не имеют ничего общего со спортом", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".
"Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.
То же самое хочу сказать и про биатлонистов, которые не хотят ехать в Тюмень, и про норвежскую федерацию... Вы спортсменов спросите! Когда Самуэльссон бредит о том, что его поддерживает большинство, это нет так. Спортсмены приедут бороться за Кубок мира! У молодежи мозги затуманены – что им вливают в уши, то они и говорят. А политики решают свои задачи, которые не имеют ничего общего со спортом", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".
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