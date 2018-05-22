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Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018

Известный актер и музыкант Уилл Смит исполнит гин чемпионата мира 2018 года.

Компанию Смиту составит испаноязычный певец Nicky Jam и певица из Косово Эра Истрефи. Музыку для гимна напишет популярный продюсер Diplo.
Сегодня, 18:08
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чо это за перец? Я за Бузову! laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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