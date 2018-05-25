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Пепе Рейна рассказал о своей связи с членами мафии

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна рассказал о своей связи с членами мафии, братьями Габриэле, Франческо и Джузеппе Эспозито.

"Во время знакомства мне их представили как бизнесменов в сфере игрушек. Я знал, что они были спонсорами клуба и что у них есть другие дела. Я с ними никаких дел не вел. Они предлагали, Габриэле говорил со мной об открытии магазина на Ибице следующим летом.

После их ареста в июне 2017 года я продолжал видеться с ними, для меня они были нормальными людьми. Мы ужинали с ними, виделись на Ибице, они были моими друзьями", - цитирует Рейну Marca.
Теги: Рейна Наполи
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