Голкипер "Наполи" Пепе Рейна рассказал о своей связи с членами мафии, братьями Габриэле, Франческо и Джузеппе Эспозито."Во время знакомства мне их представили как бизнесменов в сфере игрушек. Я знал, что они были спонсорами клуба и что у них есть другие дела. Я с ними никаких дел не вел. Они предлагали, Габриэле говорил со мной об открытии магазина на Ибице следующим летом.После их ареста в июне 2017 года я продолжал видеться с ними, для меня они были нормальными людьми. Мы ужинали с ними, виделись на Ибице, они были моими друзьями", - цитирует Рейну Marca.