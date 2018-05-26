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Тренер сборной Нигерии: я не позволю своим игрокам встречаться с русскими девушками!

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор рассказал о

"Жены и семьи смогут приезжать к футболистам во время чемпионата мира. У каждого игрока будет своя комната, так что родные смогут навещать их в дни, когда не будет тренировок. Но я не позволю им встречаться с русскими девушками, ни в коем случае. Исключение - капитан команды Джон Оби Микел, у которого русская подруга", - приводит слова Рора Completesportsnigeria.com.
Теги: Сборная Нигерии
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